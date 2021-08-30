Belediyenin tekstli atölyesinde kadınlar istihdam edilecek
|30 Ağustos 2021 16:37
|+Aa- Yazdır
Tarsus Belediyesinin iştiraki olan TESKİ bünyesinde faaliyete geçecek olan tekstil atölyesi, açılışa gün sayıyor. Açılışa hazır hale gelen atölyede incelemelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, burada mülakata girecek olan kadınlarla sohbet etti.
Projenin fikir babası olan Başkan Bozdoğan, "Bizimle birlikte çalışmak isteğiniz bizim için önemli. Belediyecilik anlayışında hep yol, asfalt, kaldırım diyorlar ama bizim için önemli olan halkın çalışıyor olması ve üretime katkıda bulunması. Özellikle kadınlarımızın talepkar olması bizi daha çok mutlu ediyor. Burada yüzlerce insan çalışacak ama bu daha işin başlangıcı. Emin olun buradaki tüm arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın hepsini değerlendireceğiz. Kalkınmanın odağında insan yer almaktadır. Tek gayemiz toplumun tüm kesimlerinin hem üretim süreçlerine katılması hem de ortaya çıkan refah artışından yararlanması, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılmasıdır" dedi.
Mülakat heyetinde tekstil alanında uzman isimler yer alırken, atölye açıldığında 140 kişinin istihdam edileceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Böyle düğün görülmedi! Damada milyonlar, geline kilolarca altın takıldı
30 Ağustos 2021 17:05
|Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı
30 Ağustos 2021 15:45
|Rize Valisi: Kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayanlar
30 Ağustos 2021 15:06
|Gizemli mağara da kuraklıktan nasibi aldı
30 Ağustos 2021 13:14
|Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
29 Ağustos 2021 19:45
|Ankara'da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı
29 Ağustos 2021 19:16
|AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
29 Ağustos 2021 17:17
|Yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı
29 Ağustos 2021 17:05
|Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
29 Ağustos 2021 15:51
|OGM, 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
29 Ağustos 2021 15:33