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Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini "Mülteci Çocuk" tablosu önünde kabul etti.
30 Ağustos 2021 16:46
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Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

Mülteciler ve göç konusuna dikkat çekiyor

"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan "Mülteci Çocuk" tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve'nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.
İhlas Haber Ajansı
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