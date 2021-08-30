https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Böyle düğün görülmedi! Damada milyonlar, geline kilolarca altın takıldı

Van'da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.
30 Ağustos 2021 17:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu, iş adamları Adnan Bayram ve Seyithan Bayram'ın kardeşi, Serhat Bayram'ın ağabeyi Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Edremit RANSS villalarında yapılan kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, "Oğlum Rızgin'in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

İş adamı Adnan Bayram ise "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarıma saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz her zaman bir bütün olsun ve daim olsun" ifadelerini kullandı.

Toy büyüğü iş adamı Şeyh Mahmut Yavuz da, ilk defa bu kadar kalabalık bir düğüne iştirak ettiğini ifade ederek, "Çok düğünlere gittim, çok düğünler gördüm ama bu kadar kalabalığını görmedim. Bu katılımlar her şeyi güzelleştiriyor. Özellikle birlik ve beraberliği. Bizim de doğuda özellikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ben bu çerçevede gelin ve damada her iki cihanda saadet diliyorum" dedi.

Binlerce kişinin bir arada halay çektiği düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediyenin tekstli atölyesinde kadınlar istihdam edilecek
30 Ağustos 2021 16:37		 Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı sokak köpeği ile yavrularına sahip çıktı
30 Ağustos 2021 15:45
Rize Valisi: Kaybettiklerimizin yüzde 90'ı ikinci doz aşısını olmayanlar
30 Ağustos 2021 15:06		 Gizemli mağara da kuraklıktan nasibi aldı
30 Ağustos 2021 13:14
Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
29 Ağustos 2021 19:45		 Ankara'da hayvanat bahçesinden maymun kaçtı
29 Ağustos 2021 19:16
AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı
29 Ağustos 2021 17:17		 Yanan orman alanlarında doğa yeniden canlanmaya başladı
29 Ağustos 2021 17:05
Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
29 Ağustos 2021 15:51		 OGM, 13 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı
29 Ağustos 2021 15:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:11 - 25 yıllık fedakar eğitimci, tatil gününde öğrencileri için kolları sıvadı18:07 - 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 ölü17:58 - Başkan Böcek'ten, koronadan kaybettiği ağabeyine son görev17:53 - Erdoğan: Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, 'ne alırsın' diyeceğiz17:46 - Devrilen traktörün altında kalan şehit babası hayatını kaybetti17:41 - Erdoğan: 15 Temmuz'dan sonra 21 bin kişinin TSK'dan ilişiği kesildi
17:32 - İstanbul'da her iki kadından biri gece taksiye binmekten korkuyor17:24 - Yüz yüze eğitim öncesi okullarda hazırlıklar sürüyor17:18 - THY, günlük 1322 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu17:10 - 14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu17:05 - Böyle düğün görülmedi! Damada milyonlar, geline kilolarca altın takıldı17:00 - Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi
16:56 - 'TSK, Müşterek Karargah ile uygun bir yönetim merkezine kavuşacak'16:53 - Beşiktaş Başkanı Çebi'nin lüks aracını çalan iki kişi tutuklandı16:46 - Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı16:37 - Belediyenin tekstli atölyesinde kadınlar istihdam edilecek16:31 - Pegasus'tan yurt içi uçuşlarda başlayacak PCR testi duyurusu
16:25 - Hilal Kaplan'dan İsmail Saymaz'a 'imzalı kitap' cevabı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
AB sisteme dahil etti: Türk vatandaşları seyahat edebilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükteki eksikler 1
babaannemiz gibi yemek 1
kahveye giden erkekler 1
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
ne olduğunu anlayamamak 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1
30 ağustos zafer bayramı 1
difenbahya 1
zeytinyağı 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam