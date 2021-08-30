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14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesini öldürdü. Yaralı kurtulan baba Cemalettin Yalpı, 'Tabancamı gardıroba saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum' dedi.
30 Ağustos 2021 17:10
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14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu

Tepe Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle fındık toplama meselesi yüzünden tartışan 14 yaşındaki F.Y, ailesine kurşun yağdırdı.

Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.Y, tutuklandı. Yaralı babanın ise hastanede tedavisi sürüyor.

"Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım"

Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın ilk ifadesine ulaşıldı. Yaralı babanın, "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.
DHA
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