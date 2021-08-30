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Yüz yüze eğitim öncesi okullarda hazırlıklar sürüyor

Okulların açılmasına sayılı gün kaldı. Yüz yüze eğitim öncesinde, okullardaki hazırlıklar devam ediyor. Kitaplar sıralara yerleştiriliyor, bina içlerine salgın tedbirlerine yönelik uyarılar yerleştiriliyor.
30 Ağustos 2021 17:24
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Yüz yüze eğitim öncesi okullarda hazırlıklar sürüyor

Okul hasreti bitiyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler ve öğretmenler, uzun bir aranın ardından bir araya geliyor.

Yeni dönem, 6 Eylül Pazartesi yüz yüze eğitimle başlıyor. Okula uyum eğitimleri için tarihse, 1 ile 3 Eylül arası.

Okullar tedbirlerle açılacak

Büyük gün için okullarda hazırlıklar sürüyor. Sınıflar temizlendi, kitaplar sıralardaki yerlerini almaya başladı. Salgın tedbirlerine ilişkin uyarılar da unutulmadı.

Öğrencilerin yoğun olarak kullanacağı yerler de düşünüldü. O yerlerden biri de koridorlar. Koridorlarda iki yönlü geçiş sağlanacak ve öğrenciler bu okları takip ederek ilerleyecekler.

Öğrencilerin okula alışması için özel bir çalışma yapılacak.

Oyun, drama ve sosyal etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin, okul kurallarını öğrenmesi ve arkadaşlarını tanıması sağlanacak.

Öğrencilerin okula aidiyet duygularını artırmak için de oyun temelli etkinlikler düzenlenecek.

Salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmeler yapılacak.

Rehber öğretmenler ise bu süreçte aktif görev alacak. Maske kullanımı zorunlu olacak, okuldaki herkesin risk durumu takip edilecek.

Kalabalığın oluşmaması için teneffüs ve beslenme saatleri farklı zamanlarda

6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan ilk dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
TRT
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