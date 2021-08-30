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25 yıllık fedakar eğitimci, tatil gününde öğrencileri için kolları sıvadı

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde 25 yıllık eğitimci Ahmet Erol, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tatil olmasına rağmen öğrencileri için okulu hazırlamaya devam etti. Erol, uzun bir aradan sonra öğrencileri ile buluşacağı heyecanını şimdiden yaşadığını söyledi.
30 Ağustos 2021 18:11
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Akçakiraz beldesinde 175 kişilik Yüzbaşı İlk ve Ortaokulunda 2021-2022 eğitim öğretim hazırlıkları tamamlandı. 25 yıllık eğitimci hayatının son 6 yılını okul müdürü olarak devam ettiren 1 çocuk babası Ahmet Erol ise tatil günü olmasına rağmen okulun yolunu tuttu. Okulu öğrencileri için bir ev ortamına dönüştürüp 'Avrupa Kalite Etiketi' ve ' Beyaz Bayrak' sertifikaları alarak hijyen konusunda örnek eğitim kurumları arasına öncülük eden 54 yaşındaki Erol, koridor ve sınıflardaki farklı dizaynlarıyla öğrencilere de kaliteli bir eğitim vermeye çalışıyor. Son olarak okulun açılmasından bir gün önce yine okula gelerek hem temizlik yapan hem de sıralara kitapları dizen Erol, korona virüs tedbirleri dahilinde okulun 6 farklı noktasına dezenfektan stantları kurarak maske bıraktı. Öğrencileri ile buluşacağı için duygu dolu anlarını İHA muhabirine anlatan Erol, sevinçli olduğunu kaydetti.

Okulların açılması heyecanını yaşıyor

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okulu hazır hale getirerek her türlü tedbiri aldıklarını belirten Erol, "6 yıldır okul müdür olarak görevimin başındayım. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz sürekli okulda olduğunu varsayarak çok fazla pandemiden etkilenmedik. Ancak pandemi bizleri etkilediği gibi öğrencilerimizi de etkiledi. Biz 2021-2022 eğitim öğretim yılına geçen hafta tüm sınıflarımızı temizleyerek, dezenfekte ederek, kapılarımızı, WC'leri silerek temizliğimizi bitirdik. Ayrıyeten yarınki heyecanı yaşıyoruz. Öğrencilerimiz yarın gelecek, kitapları sıralarının üzerinde hazır olarak kendilerini bekliyor. Her öğrencimize maske ve dezenfektan vereceğiz, koridorumuza 6 tane standı vardır. Ayrıca Bakanlıkların kararı direktifleri doğrultusunda aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki defa PCR testi isteyeceğiz. Velilerimizi okula almayacağız ve okulumuza servis ihtiyacı yoktur. Çünkü öğrencilerimiz okula yürüyerek gelmektedirler" dedi.

"Heyecanım içime sığmıyor"

Okulu evinden ayırmadığını ve zamanının büyük bir çoğunluğunu okulda geçirdiğini dile getiren Müdür Erol, "Evim nasılsa okulum da öyledir. Okulumu çok seviyorum ve okulu güzelleştirmek için bütün çabaları sarf ediyorum. Okulumda çiçekler, hayvanat bahçesi, bilişim montesorri, zeka oyunları, moderne ana sınıfları, çok amaçlı fen laboratuvarı, sosyal bilgiler sınıfı gibi bir çok alanda eğitim ve öğretime eksiksiz olarak öğrencilerimiz bekliyoruz. Bugün yine çok duygu yüklüyüm. Çünkü 31 Ağustos itibariyle 1. sınıf, 5. sınıf ve anaokulu öğrencilerimiz, öğretmenleriyle buluşacaklar. Bu süreçte 175 öğrencimiz eğitime dahil olacak. Öğrencilerimizle buluşacağımız için bugün de tatil olmasına rağmen ve okulu da evim olarak düşündüğüm için okuldayım. Çocuklarımızın yarın eksiksiz başlaması için sıralarına bugünden kitaplarını dizayn ettim. Duygulu bir şekilde yarınki heyecanım içime sağmıyor. Başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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