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Çarşafları bağlayıp 5. kattan inmeye çalışırken düşen genç kız ağır yaralandı

Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmek isteyen genç kız, çarşafların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.
30 Ağustos 2021 18:19
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Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Feyza B., çarşafları bağlayarak evin camından aşağı inmeye çalıştı.

Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feyza B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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