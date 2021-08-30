Sahte kimliklerle dolaşıyordu! Vurgun yapmadan yakalandı
|30 Ağustos 2021 18:31
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Gaziantep'te emniyete başvuran kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin suçlamalarına maruz kaldığını ve para istediğini söyledi. İhbarda bulunan kişi, evinde 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunduğunu ve dolandırıcının almaya geleceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi evde beklemeye başladı.
Şüpheli, dolandırmak istediği kişinin evine gelerek içerisinde döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldı. Bu sırada suçüstü yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte polis ve MİT kimliği de çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dolandırıcının döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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