https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte kimliklerle dolaşıyordu! Vurgun yapmadan yakalandı

Gaziantep'te kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve aradığı kişiye çeşitli suçlamalarda bulunan dolandırıcı, 500 bin lira değerinde altın ve döviz istedi. Bu kişinin evine altın ve paraları almak için giden şüpheli gözaltına alındı, üzerinden sahte polis ve MİT kimliği çıktı.
30 Ağustos 2021 18:31
+Aa- Yazdır
Sahte kimliklerle dolaşıyordu! Vurgun yapmadan yakalandı

Gaziantep'te emniyete başvuran kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelinin suçlamalarına maruz kaldığını ve para istediğini söyledi. İhbarda bulunan kişi, evinde 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulunduğunu ve dolandırıcının almaya geleceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheliyi evde beklemeye başladı.

Şüpheli, dolandırmak istediği kişinin evine gelerek içerisinde döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldı. Bu sırada suçüstü yapan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden sahte polis ve MİT kimliği de çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Dolandırıcının döviz ve altınların bulunduğu poşeti teslim aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı
30 Ağustos 2021 18:58		 Çarşafları bağlayıp 5. kattan inmeye çalışırken düşen genç kız ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 18:19
3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 ölü
30 Ağustos 2021 18:07		 Devrilen traktörün altında kalan şehit babası hayatını kaybetti
30 Ağustos 2021 17:46
14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu
30 Ağustos 2021 17:10		 Beşiktaş Başkanı Çebi'nin lüks aracını çalan iki kişi tutuklandı
30 Ağustos 2021 16:53
Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş
30 Ağustos 2021 14:34		 Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı
30 Ağustos 2021 14:20
Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
30 Ağustos 2021 13:37		 Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
30 Ağustos 2021 12:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:31 - Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL takıldı19:26 - Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı19:22 - Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı köpek yavrularına sahip çıktı19:19 - Kovid-19'u yendi, aşı olmayanlarla görüşmeme kararı aldı19:18 - Öğrenciler, üniversitenin koyunculuk ünitesinde çalışıyor19:11 - Yüz yüze eğitim başlamadan konut kiraları yüzde 25 arttı
18:58 - Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı18:50 - Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu18:43 - Gizemli monolit şimdi de Diyarbakır'da ortaya çıktı18:42 - Delta'dan daha tehlikeli varyant keşfedildi18:40 - Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı18:31 - Sahte kimliklerle dolaşıyordu! Vurgun yapmadan yakalandı
18:26 - Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosunda çalışmalar başladı18:19 - Çarşafları bağlayıp 5. kattan inmeye çalışırken düşen genç kız ağır yaralandı18:15 - DSÖ'ten korkutan uyarı: Avrupa'da 236 bin ölüm bekleniyor18:11 - 25 yıllık fedakar eğitimci, tatil gününde öğrencileri için kolları sıvadı18:07 - 3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 ölü
17:58 - Başkan Böcek'ten, koronadan kaybettiği ağabeyine son görev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mithat körler 1
ne olduğunu anlayamamak 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1
Bugün olanlar 1
düştüysek kalkarız 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 2
eylül 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
yüzdeki çiller 1
Ali mühendis 2
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam