Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.
|30 Ağustos 2021 18:58
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kesim köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyir eden Suat Bilici (58) idaresindeki 26 TF 244 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Suat Bilici ve eşi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Bilici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sahte kimliklerle dolaşıyordu! Vurgun yapmadan yakalandı
30 Ağustos 2021 18:31
|Çarşafları bağlayıp 5. kattan inmeye çalışırken düşen genç kız ağır yaralandı
30 Ağustos 2021 18:19
|3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 ölü
30 Ağustos 2021 18:07
|Devrilen traktörün altında kalan şehit babası hayatını kaybetti
30 Ağustos 2021 17:46
|14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu
30 Ağustos 2021 17:10
|Beşiktaş Başkanı Çebi'nin lüks aracını çalan iki kişi tutuklandı
30 Ağustos 2021 16:53
|Üç gündür kayıp 19 yaşındaki genci, yakın arkadaşı öldürmüş
30 Ağustos 2021 14:34
|Misafirliğe gelen öğretmenin çantası çalındı
30 Ağustos 2021 14:20
|Telefonuna gelen mesajı tıkladı, 85 gram altın ve 2 bin liradan oldu
30 Ağustos 2021 13:37
|Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
30 Ağustos 2021 12:45