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Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı köpek yavrularına sahip çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş, ormanda karşılaştığı bir sokak köpeği ve yavrularının ihtiyaçlarını karşılıyor. Bisiklet sürerken bulduğu yavruları beslemek için haftada birkaç gün yanlarına gittiğini belirten Memiş "Buradan her geçişte yavrularla ilgileniyoruz. Koruma ekibim, yavrulara gözleri gibi bakıyorlar. Hatta gece yarısı gelip kontrol bile ediyorlar" dedi.
30 Ağustos 2021 19:22
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Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı köpek yavrularına sahip çıktı

Birçok spor dalı ile ilgilenen ve sık sık korumaları ile birlikte bisiklet turuna çıkan Vali Okay Memiş, ormandaki bir oyukta 12 köpek yavrusu buldu. Yavruların annesini bulmak için harekete geçen Memiş, yuva girişine fotokapan bıraktı. Birkaç gün sonra yavru köpeklerin annesinin olduğu ortaya çıktı. Sokak köpeği ve yavrularına sahip çıktıklarını belirten Memiş şunları söyledi:

"Spor amaçlı sürekli doğaya çıkıyoruz. Buradaki oyuğu ve içindeki yavruları fark ettik. Muhtemelen domuz oyuğuna benziyor. Birkaç metre içeriye gidiyor. Çok sayıda yavru köpeği görünce çok şaşırdık. Annelerini göremedik. Acaba birisi mi bıraktı diye düşündük. Yavrulara mama ve su verdik. Annelerinin olup olmadığını anlamak için buraya bir fotokapan yerleştirdik. Fotokapan ile gece yavruların annelerinin geldiğini gördük ve rahatladık. Terkedilmiş olsaydılar; aşılarını yaptırmak için barınağa götürecektik. Daha anneleri emziriyor. Buradan her geçişte yavrularla ilgileniyoruz. Koruma ekibim, yavrulara gözleri gibi bakıyorlar. Hatta gece yarısı gelip kontrol bile ediyorlar."
DHA
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