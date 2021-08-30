Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı
Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının, 16 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.
|30 Ağustos 2021 19:26
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Pegasus'tan yurt içi uçuşlarda başlayacak PCR testi duyurusu
30 Ağustos 2021 16:31
|AB sisteme dahil etti: Türk vatandaşları seyahat edebilecek
30 Ağustos 2021 13:07
|Karantina ihlali yapan otobüsteki kadın yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi
30 Ağustos 2021 12:32
|30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
30 Ağustos 2021 07:59
|Irak'a gidecek şoför ve yolculardan PCR testi istenecek
29 Ağustos 2021 22:41
|Hakkari'de yapılacak bazı etkinlikler 15 gün yasaklandı
29 Ağustos 2021 18:56
|Heyelan riski kaldırılan hastane, 6 yıl sonra açılıyor
29 Ağustos 2021 15:53
|Aile Bakanlığının 'güvenli kitap' listesine 45 yeni kitap eklendi
29 Ağustos 2021 11:30
|Şentepe teleferiğinin yeniden başlaması için yurt dışından halat bekleniyor
29 Ağustos 2021 11:18
|Van'da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
29 Ağustos 2021 11:09