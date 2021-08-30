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Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL takıldı

Van'da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.
30 Ağustos 2021 19:31
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Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL takıldı

Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu, iş adamları Adnan Bayram ve Seyithan Bayram'ın kardeşi, Serhat Bayram'ın ağabeyi Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Edremit RANSS villalarında yapılan kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, "Oğlum Rızgin'in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onure etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

İş adamı Adnan Bayram ise "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarıma saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz her zaman bir bütün olsun ve daim olsun" ifadelerini kullandı.

Toy büyüğü iş adamı Şeyh Mahmut Yavuz da, ilk defa bu kadar kalabalık bir düğüne iştirak ettiğini ifade ederek, "Çok düğünlere gittim, çok düğünler gördüm ama bu kadar kalabalığını görmedim. Bu katılımlar her şeyi güzelleştiriyor. Özellikle birlik ve beraberliği. Bizim de doğuda özellikle birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ben bu çerçevede gelin ve damada her iki cihanda saadet diliyorum" dedi.

Binlerce kişinin bir arada halay çektiği düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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