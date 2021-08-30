ABD'deki hastanelerde oksijen sıkıntısı baş gösterdi
|30 Ağustos 2021 20:18
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Yerel sağlık yetkilileri ve hastane yöneticileri, Florida, Güney Carolina, Texas ve Louisiana'daki bazı hastanelerin oksijen sıkıntısı çektiğini, yedek stokların yakında tükenebileceğini açıkladı.
CNN kanalına konuşan Premier adlı sağlık performans şirketinin yöneticisi Donna Cross, Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle oksijen talebinin arttığını ve hastanelerin bu talebe yetişemediğini belirtti.
Cross, normal şartlarda oksijen tanklarının yüzde 90 dolu tutulduğunu ancak Kovid-19 sonrasında hastanelerdeki oksijen tanklarının artık yüzde 10-20 dolu olduğunu ve "durumun çok kritik" seviyeye ulaştığını kaydetti.
Johns Hopkins Üniversitesi, hafta sonu Florida'daki her 100 bin kişide 75'inin hastaneye yatırıldığını açıkladı. Bu rakam, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle kaydedilen en yüksek hastaneye yatma oranı oldu.
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre (CDC) Florida'da halkın yüzde 52,4'ü tam aşı olurken, oksijen stoklarının azaldığı Güney Carolina ve Texas'ta aşı olma oranı yüzde 50'nin altında.
ABD'nin yüzde 41'le en az aşı olan eyaleti Louisiana'da hafta sonu yıkıma neden olan İda Kasırgası'nın ardından, hastanelerin aşırı yüklenmesinden endişe ediliyor.
Geçen hafta, Washington Üniversitesi, tahminlerine göre ABD'de aralık başına kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceğini açıklamıştı.
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