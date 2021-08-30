AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
|30 Ağustos 2021 20:23
|+Aa- Yazdır
AB üyesi ülkeler, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası seyahat listesini güncelleyerek, ABD ve 5 ülkenin AB'nin güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurdu. Güncellenen listeye göre ABD ile beraber Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya seyahat kısıtlamalarının uygulandığı ülkeler arasında yer aldı.
AB güvenli seyahat listesinde ise şu anda 17 ülke bulunuyor. Listede Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Arnavutluk, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Ürdün, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Çin yer alıyor.
AB'de yer alan ülkeler kendi sınır politikalarını belirleme özgürlüğüne sahip olsa da AB güvenli seyahat listesi ile blok genelinde seyahat kurallarının birleştirilmesi ve ortak hareket edilmesi amaçlanıyor. AB ülkelerinin belirleyeceği politikalara göre, seyahat kısıtlamaları listesinde bulunan ülkelerden gelen ziyaretçilere test ve karantina uygulama zorunluluğu gibi daha sıkı yaptırımlar uygulanıyor. Avrupa Konseyi, her iki haftada bir seyahat kısıtlamaları listesini gözden geçiriyor ve gerektiğinde güncelliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'deki hastanelerde oksijen sıkıntısı baş gösterdi
30 Ağustos 2021 20:18
|Delta'dan daha tehlikeli varyant keşfedildi
30 Ağustos 2021 18:42
|DSÖ'ten korkutan uyarı: Avrupa'da 236 bin ölüm bekleniyor
30 Ağustos 2021 18:15
|Almanya'da sel: 20 bin hanede hala telefon bağlantısı yok
30 Ağustos 2021 15:42
|'Kızım gel beraber yenelim hastalığı'
30 Ağustos 2021 15:26
|Çin, çocukların haftada 3 saatten fazla oyun oynamasını yasakladı
30 Ağustos 2021 15:17
|Afganistan'dan Türkiye mesajı: Türk askeri yeniden gelecek
30 Ağustos 2021 10:51
|Kabil'deki havalimanı yakınlarına 5 roket düştü
30 Ağustos 2021 10:36
|İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak
29 Ağustos 2021 18:58
|Dünya'nın en kuzeyindeki ada 'tesadüfen' bulundu
28 Ağustos 2021 22:23