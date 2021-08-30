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Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızları' test için gün sayıyor

Mavi Vatan'ın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla "Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı" ve "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı" geliştirilmesi ve üretiminde önemli aşama katedildi.
30 Ağustos 2021 20:51
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Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızları' test için gün sayıyor

ASELSAN ve Sefine Tersanesinin iş birliğinde süren proje kapsamında tersanede su üstü harbi aracının yapımı hızla sürüyor. Denizaltı savunma harbi aracının ise sac kesimi tamamlanarak inşasına başlandı.

Araçların yakın zamanda suya indirilerek denizde testlerinin yapılması ve yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Söz konusu iki araç, 40 knottan (saatte 74 kilometre) fazla hıza ulaşabilecek. 600 deniz mili menzili aşarak ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında bile kusursuz görev ve seyir imkanına sahip olacak.

Bu araçlarla, ROKETSAN'ın taktik füze sistemi ve ASELSAN'ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak.

Sefine Tersanesi Askeri Projeler Savaş Sistemleri Yöneticisi Dursun Ali Seymen, AA muhabirine, insansız deniz araçları konusunda çalışmalara 2019'da başladıklarını söyledi.

Seymen, söz konusu iki insansız deniz aracını, Ar-Ge projesi çerçevesinde ASELSAN ile geliştirdiklerini anlattı.

Prototip olarak ürettikleri araçların tasarımının tamamen tersanelerine ait olduğunu bildiren Seymen, "Çelik konstrüksiyon üretimi tamamlanmış durumda. Yazılımları ASELSAN tarafından tamamen milli olarak geliştirilmekte. Roket sistemleri ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yerli olarak sağlanmakta." diye konuştu.

Seymen, dünyada şu anda otonom deniz araçlarının silah veya donanmalarda kullanımının çok yaygın olmadığını dile getirdi.

Belli başlı ülkelerin bu alanda çalışmalarının olduğunu aktaran Seymen, "Biz de Sefine Tersanesi olarak ülkemizdeki bu açığı kapatarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz." dedi.

Seymen, yürüttükleri projenin, Türkiye'de gemilerin Türk Loydu tarafından sertifikalandırılmasıyla, bu kurumun insansız ve otonom deniz araçları kapsamında kurallarının geliştirilmesine de katkıda bulunacağını vurguladı.

Mavi Vatan'ın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla "Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı" ve "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı" geliştirilmesi ve üretiminde önemli aşama katedildi.

"Yüzer platformlarda taşınıp kullanılabilecek"

"Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı" ve "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı"nın özelliklerine değinen Seymen, şunları kaydetti:

"Otonom seviyesi olarak engelden sakınma, üzerindeki seyir radarı, elektro-optik kameralarla çevreden aldığı görüntüleri işleyerek kendisi güvenli bir şekilde seyir yapabilecek. Kontrol birimiyle çeşitli haberleşme kanalları var. Arkamızdaki aracımız tamamen su üstü harbi için geliştirilmiş bir araç. Kritik üs ve limanların korunması, keşif, gözetleme, karakol amaçlı kullanılabilecek. Ayrıca araçlarımız bir kumanda birimi tarafından kontrol edilecek. Herhangi bir bölgeye savaş gemisiyle, Anadolu, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi gibi yüzer platformlarda taşınıp kullanılabilecek. Diğer aracımız da deniz altı savunma harbi amaçlı. Bu araçta da ARMELSAN tarafından üretilen sonar sistemleri kullanılacak. Bu araç, Deniz Kuvvetlerimiz için üretilecek ilk deniz altı savunma aracı olacak. Üzerinde bulunan sonarlarla deniz altı savunma harbi yapabilecek, denizaltıları tespit edebilecek ve tespit ettiği denizaltılara karşı torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek.

Aynı zamanda bu araçları kritik limanları denizaltılara karşı korumada da kullanabileceklerini anlatan Seymen, "2021 yılı sonunda seyir testlerini tamamlamayı ve araçları hazır hale getirmeyi, yakın zamanda güzel haberler vermeyi planlıyoruz. İHA'da ülkemizin geldiği aşamayı insansız deniz araçlarında da görmeyi istiyoruz. İnsansız deniz araçları üreterek ülkemizin, Deniz Kuvvetlerinin, donanmamızın kullanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Geliştirdikleri iki deniz aracını yakında suya indirecek olmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Seymen, Türkiye'nin TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemisi olacak TCG Derya'yı da yakın zamanda denize indirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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