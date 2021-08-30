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Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başlandığını duyurdu. VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı.
30 Ağustos 2021 21:25
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Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan haberde Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan'da manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023'ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa'nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.
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