Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracını çalan hırsızlar yakalandı
|30 Ağustos 2021 21:29
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Alınan bilgiye göre, Çebi ailesinin Üsküdar'da kaldığı bina içindeki güvenlik noktasına gelen şüpheli, kutu içerisinde bulunan araç anahtarlarını alarak park halindeki otomobili çaldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, çevredeki 110 güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi belirledi.
Aracın sahte plaka takılarak Maslak'taki bir depoya götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan otomobili depoda buldu.
Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen A.K. ile aracı depoda saklayan E.Y. ile S.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. serbest bırakılırken, A.K. ve E.Y, tutuklandı.
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