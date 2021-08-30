Dr. Erbaş'a Prof. Dr. Verimli'den yanıt: Artık lütfen sus oğlum

Haberler.com'dan Nihal Gülbaş'ın sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Tuzlu ayran otizm yapıyor' dedi. Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmin artmasının en büyük sebebini çevresel kirlilik olduğunu ve kısa bir süre sonra otizmli insan sayısında yüksek bir artış olacağını iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda kendini 'Türkiye'nin Elon Musk'ı' olarak gördüğünü açıklayan Doç. Dr. Oytun Erbaş 'Koronavirüs Türklere işlemez' iddiası ile de tepki toplamıştı.

Prof. Dr. Verimli: Artık lütfen sus oğlum, sen bir tabipsin

Erbaş'ın sözlerine bir tepki de Prof. Dr. Arif Verimli'den geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Verimli, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat çekmek için yapıyorsan başka bir şey ama buna gerçekten inanıyorsan lütfen tabip odası, sağlık bakanlığı göreve.. Artık lütfen sus oğlum, sen bir tabipsin.. Elimizden ne gelirse yapalım senin için..."