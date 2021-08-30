MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan
|30 Ağustos 2021 21:38
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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Tarkan'ın
"Dersim'deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim'le. Geçmiş olsun"şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.
Dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınlayan Sözlü, Tarkan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:
"Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen 'Dersim' deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın 'Atatürk' vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan."
Atatürkün çıkardığı TUNCELİ kanununa rağmen Dersim deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın "Atatürk" vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne Çukur bir adamsın sen sözde Tarkan! https://t.co/S9f3vyxyd9Hüseyin Sözlü (@HuseyinSozlu) August 29, 2021
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