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MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Tarkan'ın Tunceli'deki orman yangınıyla ilgili mesajını eleştirdi. Sözlü, "Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan" dedi.
30 Ağustos 2021 21:38
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MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Tarkan'ın

"Dersim'deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim'le. Geçmiş olsun"

şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınlayan Sözlü, Tarkan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen 'Dersim' deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın 'Atatürk' vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan."
Memurlar.Net
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