Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yüz yüze eğitim kararı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosu'nun 26.08.2021 tarihli toplantısında, oy birliği ile aldığı kararlar kapsamında, 2021-2022 akademik yılında üniversitemizin tüm birimlerinde yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 04.06.2020 tarihli yazısında bildirilen usül ve esaslara göre önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki her bir programın nasıl uygulanacağı senatomuzun aldığı karar gereğince ilgili Fakülte / Yüksekokulların yönetim kurulları tarafından belirlenip duyurulmaktadır. Üniversite senatomuz ve akademik birimlerimizin yetkili kurulları, aldıkları her kararda başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelin, dolaylı olarak üniversitemizin faaliyetleri ile bağı olan paydaşların, toplumun ve insanlığın sağlığını önceliklendirmektedir. Bu bağlamda sevgili öğrencilerimize aşı olmalarını da tavsiye eder hayırlı bir eğitim öğretim yılı dileriz."