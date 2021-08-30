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İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.
30 Ağustos 2021 22:21
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İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında UNESCO, 2021 senesini Hacı Bektaş yılı ilan etti.

İstanbul'un Yenikapı semtinde 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3 günlük Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

45 sanatçının sahne aldığı festivalde 'Çav Bella' ile Hacı Bektaş Veli anıldı

İTALYAN DEVRİM ŞARKISI İLE ANMA

Dünyanın farklı dillerine uyarlanan ve Türkiye'de de Grup Yorum tarafından seslendirilen İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş Veli'nin anılması tepkiyle karşılandı.
Memurlar.Net
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