İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.
|30 Ağustos 2021 22:21
|+Aa- Yazdır
Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında UNESCO, 2021 senesini Hacı Bektaş yılı ilan etti.
İstanbul'un Yenikapı semtinde 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3 günlük Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
45 sanatçının sahne aldığı festivalde 'Çav Bella' ile Hacı Bektaş Veli anıldı
İTALYAN DEVRİM ŞARKISI İLE ANMA
Dünyanın farklı dillerine uyarlanan ve Türkiye'de de Grup Yorum tarafından seslendirilen İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş Veli'nin anılması tepkiyle karşılandı.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fuat Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama
30 Ağustos 2021 22:38
|Törene damga vurdu! Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü
30 Ağustos 2021 22:31
|Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih
30 Ağustos 2021 22:29
|AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'KHK'lıları geri alacağız' tepkisi
30 Ağustos 2021 21:21
|Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi
30 Ağustos 2021 20:53
|4 il Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
30 Ağustos 2021 20:43
|Erdoğan, AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
30 Ağustos 2021 20:33
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
30 Ağustos 2021 19:45
|Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı köpek yavrularına sahip çıktı
30 Ağustos 2021 19:22
|Erdoğan: Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, 'ne alırsın' diyeceğiz
30 Ağustos 2021 17:53