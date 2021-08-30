https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Törene damga vurdu! Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçede düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu esnada sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e tepki gösterdi.
30 Ağustos 2021 22:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde, Kadıköy Meydanı'nda yapılan resmi törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunurken protokol sırasında bulunan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Narin'in, mesaj bitinceye kadar arkasını dönerek kendince tavır sergilediği ifade edildi.

"BU ÇİRKİN EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Kadıköy Rıhtım tören alanında bulundukları esnada hoş olmayan bir durumun gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Başkomutan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kutlama mesajı okunurken CHP İlçe Başkanı Ali Narin, huzurunda durduğumuz Atatürk Anıtı'na sırtını dönerek en hafif tabiri ile nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız bir eylem gerçekleştirmiştir. Kadıköy halkına soruyoruz. Birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşamamız gereken bu bayram gününde, Cumhurbaşkanımızın kutlama mesajının içindeki hangi cümle kendisini rahatsız etmiştir? Öyle ki daha mesaj okunmaya başlarken bir önyargı ile bu saygısızlığı yapmıştır. Mesajda, 84 milyonun birlik ve berberliğinin temenni edilmesi mi, bu toprakların ebediyen bu milletin yurdu olarak kalacağına olan inancın belirtilmesi mi, yoksa şehitlerimizin hayırla yad edilmesi mi CHP İlçe Başkanı'nı rahatsız etmiş ve bu ahlak dışı eylemi gerçekleştirmesine sebep olmuştur? CHP İlçe Başkanı'nın bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum. Kendisini, hiç olmazsa milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği bu özel günleri sabote edip gölge düşürmekten vazgeçmeye, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu saygısızca davranıştan ötürü özür dilemeye davet ediyorum."

Öte yandan CHP'li Ali Narin'in tören sırasında sergilediği bu tutum, sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fuat Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama
30 Ağustos 2021 22:38		 Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih
30 Ağustos 2021 22:29
İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
30 Ağustos 2021 22:21		 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'KHK'lıları geri alacağız' tepkisi
30 Ağustos 2021 21:21
Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi
30 Ağustos 2021 20:53		 4 il Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
30 Ağustos 2021 20:43
Erdoğan, AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
30 Ağustos 2021 20:33		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
30 Ağustos 2021 19:45
Vali, bisiklet sürerken karşılaştığı köpek yavrularına sahip çıktı
30 Ağustos 2021 19:22		 Erdoğan: Artık 'ne verirsin' demeyeceğiz, 'ne alırsın' diyeceğiz
30 Ağustos 2021 17:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:40 - BM'den Kabil Havalimanı kararı22:38 - Fuat Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama22:36 - ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi22:31 - Törene damga vurdu! Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü22:29 - Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih22:21 - İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
21:47 - Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yüz yüze eğitim kararı21:38 - MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan21:33 - Dr. Erbaş'a Prof. Dr. Verimli'den yanıt: Artık lütfen sus oğlum21:29 - Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracını çalan hırsızlar yakalandı21:25 - Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı21:21 - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'KHK'lıları geri alacağız' tepkisi
21:13 - 'Kovid-19 haftada bir mutasyon geçiriyor'20:53 - Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi20:51 - Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızları' test için gün sayıyor20:47 - Balıkçılıkta av sezonu başlıyor20:43 - 4 il Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
20:33 - Erdoğan, AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
Delta'dan daha tehlikeli varyant keşfedildi
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
laf salatası 1
Graffiti 1
bir erkek susuyorsa 1
sinek avlamak 1
Ali mühendis 2
Bugün olanlar 3
Aslan Burcu erkeği 1
topçu asteğmen 1
karşıyakada izmirin gülü 1
yüzdeki çiller 2
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam