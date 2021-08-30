ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi
|30 Ağustos 2021 22:36
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Baş Belası dizisi için final kararı alındı. Atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinin başrollerini sevilen isimler İrem Helvacıoğlı ile Seçkin Özdemir paylaşıyordu. Pazar akşamları başlayan ancak daha sonra Cuma'ya alınan dizinin reytingleri bir türlü beklentileri karşılamadı.
Dizinin şimdiye kadar 11 bölümü yayınlandı. Reytingler bir türlü düzelmeyince de dizi için artık son karar verildi. Baş Belası isimli dizinin 13. bölümde final yapacağını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
BAŞ BELASI HAYRANLARI İSYANDA
İpek ve Şahin karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının uyumunu çok iyi bulan Baş Belası hayranları, verilen karara isyan ediyor.
Sadece 2 bölümün kaldığı dizi için Atv'ye mesaj gönderen dizi hayranları, bu kararın haksızlık olduğuna yönelik yorumlar yapıyor. Baş Belası dizisinin 12. bölümü 3 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşacak.
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