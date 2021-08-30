https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi

Atv'nin büyük umutlarla ekrana getirdiği Baş Belası için final kararı verildi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Baş Belası, Pazar akşamları yayınlanmaya başlamış sonrasında Cuma gününe çekilmişti. Ancak dizinin reytingleri bir türlü beklentileri karşılamayınca final kararı geldi.
30 Ağustos 2021 22:36
+Aa- Yazdır
ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi

Baş Belası dizisi için final kararı alındı. Atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinin başrollerini sevilen isimler İrem Helvacıoğlı ile Seçkin Özdemir paylaşıyordu. Pazar akşamları başlayan ancak daha sonra Cuma'ya alınan dizinin reytingleri bir türlü beklentileri karşılamadı.

Dizinin şimdiye kadar 11 bölümü yayınlandı. Reytingler bir türlü düzelmeyince de dizi için artık son karar verildi. Baş Belası isimli dizinin 13. bölümde final yapacağını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

BAŞ BELASI HAYRANLARI İSYANDA

İpek ve Şahin karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının uyumunu çok iyi bulan Baş Belası hayranları, verilen karara isyan ediyor.

Sadece 2 bölümün kaldığı dizi için Atv'ye mesaj gönderen dizi hayranları, bu kararın haksızlık olduğuna yönelik yorumlar yapıyor. Baş Belası dizisinin 12. bölümü 3 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşacak.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan
30 Ağustos 2021 21:38		 Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
30 Ağustos 2021 08:38
Haluk Levent, konserinde sağlık çalışanıyla dans etti
28 Ağustos 2021 18:53		 Neşet Ertaş'ın hayatının film olmasına ailesi dava açıyor
26 Ağustos 2021 23:29
Ünlü şarkıcı Tarkan'dan aşı itirafı!
26 Ağustos 2021 23:28		 Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi
26 Ağustos 2021 22:17
Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık
26 Ağustos 2021 14:25		 Necati Şaşmaz'dan boşanan Nagehan Kaşıkçı'dan sahte rapor açıklaması
26 Ağustos 2021 08:40
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun durumu iyiye gidiyor
25 Ağustos 2021 17:24		 Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 15:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:40 - BM'den Kabil Havalimanı kararı22:38 - Fuat Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama22:36 - ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi22:31 - Törene damga vurdu! Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü22:29 - Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih22:21 - İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı
21:47 - Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yüz yüze eğitim kararı21:38 - MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan21:33 - Dr. Erbaş'a Prof. Dr. Verimli'den yanıt: Artık lütfen sus oğlum21:29 - Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracını çalan hırsızlar yakalandı21:25 - Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı21:21 - AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'KHK'lıları geri alacağız' tepkisi
21:13 - 'Kovid-19 haftada bir mutasyon geçiriyor'20:53 - Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verildi20:51 - Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızları' test için gün sayıyor20:47 - Balıkçılıkta av sezonu başlıyor20:43 - 4 il Kovid-19 bakımından düşük riskli iller arasına girdi
20:33 - Erdoğan, AKINCI TİHA'nın özelliklerini içeren grafik paylaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Bakan'a AK Parti'den ilk tepki
Erdoğan'ın makam araçları nasıl başka ülkelere götürülüyor?
14 yaşındaki oğlunun katliamından kurtulan polis baba konuştu
3600 ek gösterge çıkmazında çözüm vakti geldi mi?
Akademisyenlere yeni toplu sözleşmede tek kazanım!
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur
Delta'dan daha tehlikeli varyant keşfedildi
KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinek avlamak 1
sonbahara yakışmak 2
çaylakken bi anda yazar olmak 1
sözlükteki eksikler 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
Hazırlanışı 1
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
bu gece erken uyuyacağım 1
şu an çalan şarkı 4
kim bilir hangi albümdeyiz 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam