BM'den Kabil Havalimanı kararı
|30 Ağustos 2021 22:40
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması"nı talep eden kararı kabul etti.
ABD, Fransa ve İngiltere tarafından konseye sunulan ve Afganlar ile ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde kara ve havayolu ile ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısı yapan karar BM Güvenlik Konseyinde oylandı.
Karara 13 ülke destek verirken, Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.
BMGK'de bir kararın kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
BMGK, kararda ABD'nin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlamasının ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslarararası Havalimanı'nın "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması"nı talep etti.
Kararda, "Kabil havalimanının ve çevresinin hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmeli" ifadesi kullanıldı.
Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen DEAŞ/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırısının güçlü bir şekilde kınandığı kararda, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden, teröristleri barındıran ya da başka ülkelere terör saldırısı düzenlemek için kullanılan bir yer haline dönüşmemesi talep edildi.
BM'nin ve diğer yardım örgütlerinin insani yardımlara devam edebilmesi için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması çağrısı da yapılan kararda, özellikle kadın, çocuk ve azınlıkların insan haklarına saygı duyulması ve kapsayıcı, müzakere edilmiş bir siyasi çözüm çağrısında bulunuldu.
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