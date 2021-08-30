Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YAZ TATİLİNDE UYGULAMA SINIFINDA TAM GÜN GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ? Mevzuat hükümleri gereğince, öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan hiçbir eğitim ve öğretim faaliyetinde resen görevlendirilmemesi gerekmektedir.