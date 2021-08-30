Nagehan Alçı: Aşısız öğretmenler ücretsiz izne çıkarılmalı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan yüz yüze eğitimin, yeniden başlamasına karar verdi.

6 Eylül'de açılacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılında, aşı olmayan öğretmen ve okul personeline yönelik PCR testi zorunluluğu getirildi.

Buna göre, haftada en az 2 kez PCR testi yaptıracağını belirtti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORLARSA, AŞI ZORUNLULUĞU GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuyu köşesine taşıdı.

Aşı olmayan öğretmenlerin ücretsiz izne çıkmasını savunan Alçı, Habertürk'teki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kusura bakmasın ama aşı olmamak şayet evinizde oturacaksanız bir tercih olabilir ama toplumun genelini ilgilendiren bir konumda iseniz bir tercih olamaz. Bu bir mecburiyet olmalı. Öğretmenlerin yüzde 70 kadarının iki doz, yüzde 85'inin de tek doz aşısı yapılmış. Geri kalanlara da şayet çalışmaya devam etmek istiyorlarsa aşı zorunluluğu getirmek durumundayız.

"TEST YAPTIRMAYAN ÖĞRETMEN, OKULA ALINACAK MI"

Mevcut durumda haftada iki PCR testi zorunlu. Tamam bu kulağa hoş geliyor ama diyelim ki o hafta yaptıramadı ya da sonucu getirmedi. Ne olacak? Okula alınacak mı, alınmayacak mı testsiz öğretmen? Alınmayacaksa onun dersindeki öğrenciler ne yapacak? Kısacası yaptırımlar net değil.

"AŞI OLMAK İSTEMEYENLERE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI TANINMALI"

Ben elbette aşı yaptırmak istemeyene saygı duyuyorum ancak bu bireysel tercih başkalarını ilgilendiren sonuçlar doğuruyorsa bireysel olmaktan çıkıyor. Bence kısa süre içinde test zorunluluğu aşı mecburiyetine çevrilmeli. Bunu istemeyenlere de ücretsiz izin hakkı tanınmalı."

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