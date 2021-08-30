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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
30 Ağustos 2021 23:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
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