Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|30 Ağustos 2021 23:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
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