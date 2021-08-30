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İran sınırına 43 kilometre duvar örüldü

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor.
30 Ağustos 2021 23:41
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İran sınırına 43 kilometre duvar örüldü

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Son günlerde özellikle gece karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. Yüksekova-İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı. Bölgede yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da yapıldı. Güvenlik güçleri sınır hattında 7/24 nöbet görev yaparken, kaçak geçişlerin olduğu bölgelere sürekli devriye atılıyor. Güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak hendek ve yolda sınır birlikleri de 7 gün 24 saat devriye gezerek gözetim altında tutacak.

"Birinci etap da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak"

İran sınırının 295 kilometrelik hattı; 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalışılıyor. Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. Şu anda ikinci etapta 6 kilometrelik bölümde duvar çalışması tamamlandı. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor. 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirmeli kontrol noktası 65 şok yol kontrol noktasında düzensiz göçmen hareketlerini önlemek için kararlılıkla mücadele ediliyor. Mardin, Elazığ, Kars ve Muş'tan gelen komandolarla faaliyet yürütülüyor.

Bölgede termal kameraların yanı sıra İHA'lar da görev yapıyor

Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçleri gece gündüz sınırı kontrol altında tutuyor. Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler gönderildi. 3 komando bölüğü ile 1 komando taburunun geldiği bölgeye, Emniyet Genel Müdürlüğü de 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliklerine destek olmak hem de ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliği uyum içinde ve İHA ile termal kameralardan yararlanarak sınırda güvenliği sağlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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