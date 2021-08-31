31 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'da temaslarda bulunacak.

(Belgrad)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine katılacak.

(Bursa/11.00)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisinin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00/15.25)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

- Atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, atletizmde Büşra Nur Tırıklı ve Oğuz Akbulut, okçulukta Murat Turan ve Bülent Korkmaz mücadele verecek.

- Golbol Erkek Milli Takımı ile Masa Tenisi Kadın ve Erkek Milli Takımları çeyrek final maçlarına çıkacak.

(Tokyo/03.00-15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Filibe/20.30)

4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile yapacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Milli takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00/19.30)

5- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/13.00)

6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçları sürecek.

(New York)