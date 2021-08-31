31 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
|31 Ağustos 2021 00:02
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1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'da temaslarda bulunacak.
(Belgrad)
2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine katılacak.
(Bursa/11.00)
2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisinin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo/03.00/15.25)
2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.
- Atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz, atletizmde Büşra Nur Tırıklı ve Oğuz Akbulut, okçulukta Murat Turan ve Bülent Korkmaz mücadele verecek.
- Golbol Erkek Milli Takımı ile Masa Tenisi Kadın ve Erkek Milli Takımları çeyrek final maçlarına çıkacak.
(Tokyo/03.00-15.30)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelecek.
(Filibe/20.30)
4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile yapacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
- Milli takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.
(İstanbul/14.00/19.30)
5- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer alacağı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak.
(Mies/13.00)
6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçları sürecek.
(New York)
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