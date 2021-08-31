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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
31 Ağustos 2021 00:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Anadolu Ajansı
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