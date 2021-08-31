Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|31 Ağustos 2021 00:45
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