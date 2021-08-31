1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre saat 00:06'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.53 kilometre altında yaşandı.
31 Ağustos 2021 01:20
+Aa- Yazdır
Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre saat 00:06'da 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 11.53 kilometre altında yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre bölgede bulunan yerleşim alanlarında herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yunanistan olarak geçerken, büyüklüğünü de 4.1 olarak aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da huzurevinde 11 kişi koronavirüse yakalandı
30 Ağustos 2021 23:18		 Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
30 Ağustos 2021 23:10
'Kovid-19 haftada bir mutasyon geçiriyor'
30 Ağustos 2021 21:13		 Balıkçılıkta av sezonu başlıyor
30 Ağustos 2021 20:47
Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL takıldı
30 Ağustos 2021 19:31		 Kovid-19'u yendi, aşı olmayanlarla görüşmeme kararı aldı
30 Ağustos 2021 19:19
Yüz yüze eğitim başlamadan konut kiraları yüzde 25 arttı
30 Ağustos 2021 19:11		 Gizemli monolit şimdi de Diyarbakır'da ortaya çıktı
30 Ağustos 2021 18:43
Başkan Böcek'ten, koronadan kaybettiği ağabeyine son görev
30 Ağustos 2021 17:58		 THY, günlük 1322 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu
30 Ağustos 2021 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:20 - Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü00:02 - 31 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?23:48 - ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı23:41 - İran sınırına 43 kilometre duvar örüldü
23:36 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı23:29 - Nagehan Alçı: Aşısız öğretmenler ücretsiz izne çıkarılmalı23:18 - Bursa'da huzurevinde 11 kişi koronavirüse yakalandı23:10 - Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni22:40 - BM'den Kabil Havalimanı kararı22:38 - Fuat Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama
22:36 - ATV'nin iddialı dizisi için final kararı verildi22:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını döndü22:29 - Erdoğan duyurdu! İşte Ay Yıldız Projesi'nin açılacağı tarih22:21 - İBB Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde Çav Bella çaldı21:47 - Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yüz yüze eğitim kararı
21:38 - MHP'li Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
31 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü
Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinek avlamak 1
düştüysek kalkarız 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
ne olduğunu anlayamamak 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 3
gece gece sözlüğe yazmak 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
bu gece erken uyuyacağım 1
sözlükteki eksikler 1
boş ders 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sinada Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Anakent Turizm 15 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 3 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam