Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre saat 00:06'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.53 kilometre altında yaşandı.
|31 Ağustos 2021 01:20
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AFAD'ın verilerine göre saat 00:06'da 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 11.53 kilometre altında yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre bölgede bulunan yerleşim alanlarında herhangi bir sıkıntı meydana gelmedi.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Yunanistan olarak geçerken, büyüklüğünü de 4.1 olarak aktardı.
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