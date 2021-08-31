31 Ağustos 2021 tarihli amiral terfi kararı yayımlandı
31 Ağustos 2021 tarihli amiral ve albay terfi kararı resmi gazetede yayımlandı.
|31 Ağustos 2021 02:39
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Ekli listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup amiral ve albaylar, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 1 l'inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.
Listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup amiraller, hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 'inci maddesi gereğince atanmıştır.
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