Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti
Mülteci karşıtı söylemleri ile sıkça gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında kendisini eleştirenlere hakarette bulundu. Özdağ, parti politikalarını eleştiren kişileri hainlik ve yalancılıkla suçladı.
|31 Ağustos 2021 06:40
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İYİ Parti'den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son birkaç aydır mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden konuyla ilgili pek çok paylaşımda bulunması nedeniyle tepki çeken Özdağ, bu yöndeki söylemlerini sürdürdü.
Parti politikalarını eleştirenlere hakaret: Ya haindir ya da salak
Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deki bir Afgan esnafı hedef gösteren Özdağ, bu kez de parti politikalarını eleştirenlere hakarette bulundu.
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