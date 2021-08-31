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Hangi disiplin yönetmeliği uygulanacak?
MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, genel yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan hüküm gereğince, kurumsal disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını istedi.
|31 Ağustos 2021 10:00
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Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre, kamu kurumlarının kendi yönetmeliklerini 6 ay içinde yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekmektedir. Kurumsal yönetmelikler yürürlüğe konulana değin, mevcut kurullar ve disiplin amirlerinin görev ve yetkileri devam edecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı da 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği görüş yazısında, il milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki disiplin işlemlerinin yürürlükte bulunan 3/6/1991 tarihli MEB Disiplin Amirleri, Yönetmeliğin göre yürütülmesini istedi.
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