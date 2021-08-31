1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hangi disiplin yönetmeliği uygulanacak?

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, genel yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan hüküm gereğince, kurumsal disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını istedi.
31 Ağustos 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Hangi disiplin yönetmeliği uygulanacak?

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre, kamu kurumlarının kendi yönetmeliklerini 6 ay içinde yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekmektedir. Kurumsal yönetmelikler yürürlüğe konulana değin, mevcut kurullar ve disiplin amirlerinin görev ve yetkileri devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı da 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği görüş yazısında, il milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki disiplin işlemlerinin yürürlükte bulunan 3/6/1991 tarihli MEB Disiplin Amirleri, Yönetmeliğin göre yürütülmesini istedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS
31 Ağustos 2021 09:02		 YÖK, doçentlerin ek gösterge sorununda birliktelik sağlamalı!
30 Ağustos 2021 14:08
Gençlik Bakanlığı tayin isteyen memurları mağdur etti
27 Ağustos 2021 22:37		 Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
25 Ağustos 2021 11:30
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
25 Ağustos 2021 09:54		 Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
24 Ağustos 2021 01:41
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
24 Ağustos 2021 01:10		 Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi
23 Ağustos 2021 17:54
Komiser yardımcılığında 10 soru 10 cevap
21 Ağustos 2021 17:55		 AVM'ye girişte aşı kartı istenecek mi?
21 Ağustos 2021 17:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:22 - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu11:19 - Hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı11:08 - En iyi narkotik polisi: Anne11:04 - 10 soruda Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitim11:00 - Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor10:50 - Hizmet enflasyonu yüzde 37'ye yükseldi
10:38 - 'Sırbistan ile tarihimizin en iyi dönemini yaşıyoruz'10:36 - CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı 4. kattan düşerek hayatını kaybetti10:34 - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti10:33 - Dijital ödemede lider Z kuşağı10:33 - Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmenlere hitap etti10:21 - Karantina kaçağı, minibüste battaniyeye saklanırken yakalandı
10:20 - İnşaat işçisi 45 dakikada tüm birikimini kaybetti10:17 - Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu10:01 - Borsa güne yükselişle başladı10:00 - Hangi disiplin yönetmeliği uygulanacak?09:52 - Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
09:47 - Göç ve afetlere yeni bakanlık kurulması planlanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanların ben bilirim tavırları 1
baba sevgisi 1
bu gece erken uyuyacağım 1
Sen yenisin galiba 1
insanların zekasını tartmak 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
sözlükteki eksikler 1
ders zili 1
Hazırlanışı 1
unutulmayan öğrencilik anıları 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam