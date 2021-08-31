1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi. Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
31 Ağustos 2021 07:21
+Aa- Yazdır
Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 5 ilde yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere alındı.

Bu kapsamda söz konusu bölgelerdeki tüketicilerin elektrik fatura tahsilatları, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi.

Karara göre, konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliği fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim'e kadar ilgili tedarik şirketine sunacak veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden iletecekler.

Konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatını erteleme kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş "hasar durum belgesi" ile başvuruda bulunacak.

Ayrıca erteleme kapsamına dahil edilmesi istenilen ticarethane, sanayi ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin iş yerlerinin de 28 Temmuz'dan sonra açıldığını gösterir "iş yeri açma ve çalışma belgesi"nin ilgili şirkete ibraz etmesi zorunlu olacak.

Uygulamadan faydalanacak tüketicilerin 28 Temmuz öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması, aynı tarihten sonraki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması ve aynı tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması gerekecek.

Karar doğrultusunda her bir hasar durum belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanılacak ve erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu karar dışında tutuldu.

Söz konusu karar 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Almanya'da Türk İşçi, parlamento seçimlerine 1 ay kala vekil oldu
31 Ağustos 2021 08:00		 Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı
30 Ağustos 2021 21:25
Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
30 Ağustos 2021 11:48		 Yüz yüze eğitim öncesi konut krizi kapıda
30 Ağustos 2021 11:41
Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
30 Ağustos 2021 11:38		 Eylülde ekonomi gündemi yoğun olacak
30 Ağustos 2021 11:25
Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
30 Ağustos 2021 09:47		 'Piyasada iş var ama en çok faiz, eleman ve ham madde sıkıntısı mevcut'
30 Ağustos 2021 09:39
Hamsi ve çinekopta bolluk bekleniyor
30 Ağustos 2021 08:54		 'Drone' pilotluğu gözde meslek oldu
30 Ağustos 2021 08:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:17 - Üniversite kayıt tarihleri belli oldu08:02 - YKS yerleştirme sonuçları açıklandı08:00 - Almanya'da Türk İşçi, parlamento seçimlerine 1 ay kala vekil oldu07:39 - Türk SİHA'sı dünyaya yayılıyor: Bir ülke daha sıraya girdi07:25 - Ankara'da eski koca dehşeti! Site bahçesinde kanlar içinde bulundular07:21 - Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
07:20 - Bursa'da korkunç kaza! Beline saplanan keresteyle hastaneye getirildi07:10 - Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek07:00 - Yanlış bilgi kalpten öldürüyor06:40 - Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti06:30 - Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı06:15 - Afganistan'daki iş adamları: Hiç bir yere gitmiyoruz
06:00 - BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi02:39 - Sahil Güvenlik Komutanlığında amiral terfileri yayımlandı01:20 - Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:02 - 31 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
23:48 - ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi
Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
Sahil Güvenlik Komutanlığında amiral terfileri yayımlandı
Ankara'da eski koca dehşeti! Site bahçesinde kanlar içinde bulundular
Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti
Afganistan'daki iş adamları: Hiç bir yere gitmiyoruz
Yanlış bilgi kalpten öldürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatımızdan kaybolan şeyler 1
Bugün olanlar 3
karşıyakada izmirin gülü 1
unutulmayan öğrencilik anıları 1
baba sevgisi 1
mithat körler 2
sözlükteki eksikler 1
Sen yenisin galiba 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
bu gece erken uyuyacağım 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam