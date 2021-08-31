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Bursa'da korkunç kaza! Beline saplanan keresteyle hastaneye getirildi
BURSA'da mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmet A. (30), ağaç kesme makinesinden fırlayan kerestenin beline saplanması sonucu ağır yaralandı
|31 Ağustos 2021 07:20
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İnegöl ilçesi, Cerrah Mahallesi, Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde üretim alanında ağaç kesme makinesinden fırlayan kereste parçası Suriye uyruklu işçi Ahmet A.'nın beline saplandı.
Kanlar içinde yere yığılan Ahmet A.'nın yardımına koşan çalışma arkadaşları özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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