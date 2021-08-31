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Dijital ödemede lider Z kuşağı

Firmanın kuşaklara göre kullanıcıların harcama dinamikleri analizine göre, Baby Boomers kuşağı geleneksellikten uzaklaşmazken, iş hayatına yeni atılan Z kuşağı, salgın şartlarının getirdiği dijitalleşmeye en hızlı adapte olan ve en hareketli kuşak olarak belirlendi
31 Ağustos 2021 10:33
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Dijital ödemede lider Z kuşağı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yaptığı araştırmaya göre, henüz iş hayatında azınlıkta olmasına rağmen salgın şartlarının getirdiği dijitalleşmeye en hızlı adapte olan Z kuşağının yüzde 47'si alışverişlerinde mobil ödemeyi tercih ediyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya şirket gerçekleştirdiği araştırmayla, salgın sonrası Baby Boomers (Bebek Patlaması), X, Y ve Z kuşaklarının Sodexo bakiyelerini harcama trendlerini analiz etti.

Buna göre, en yüksek bakiyeli yemek harcamalarını Baby Boomers kuşağı yaparken, Z kuşağında ise yemek başı bakiye kullanımı düşüyor, ayın son haftasına gelindiğinde ise kullanıcıların yarısının bakiyesi bitmiş oluyor.

Kuşaklara göre Sodexo yemek kartı kullanım dağılımına bakıldığında, kullanıcıların yüzde 60'a yakını Y kuşağından oluşuyor, bu kuşağı sırasıyla X, Z ve Baby Boomers takip ediyor. Henüz iş hayatında azınlıkta olmasına rağmen salgın şartlarının getirdiği dijitalleşmeye en hızlı adapte olan Z kuşağının yüzde 47'si alışverişlerinde mobil ödemeyi tercih ediyor, bu rakam kullanıcı olarak en yüksek paya sahip olan Y kuşağında yüzde 39, X kuşağında ise yüzde 31.

- Y ve Z kuşağı daha çok mekan değiştiriyor

Yapılan araştırma Baby Boomers kuşağının, X, Y ve Z kuşaklarına göre daha geleneksel bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor. Baby Boomers kuşağı restoran harcamalarının yüzde 35'ini 12.00 - 14.00 saatleri arasında yaparken Z kuşağının harcama saatleri 14.00 sonrasında yoğunlaşıyor. Araştırmaya göre Baby Boomers kuşağı harcama yaptıkları restoranlara da daha sadık. Mayıs- Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan verilere göre, Y ve Z kuşakları X kuşağına göre yüzde 23, Baby Boomers'a göre yüzde 38 daha fazla mekan değiştiriyor.

- Tüm kuşaklar kebap tercih ediyor

Aynı analizde bir diğer ilgi çekici veri ise Sodexo kullanıcılarının yemek tercihlerinin büyük bir çoğunluğunu kebaptan yana kullanması. Geleneksel yemekleri tercih eden Baby Boomers yüzde 34'lük bir oran tüm kuşaklar arasında en fazla kebap harcaması yapan kuşak olurken, Z kuşağı diğer kuşaklara göre açık ara fark ile en fazla fast food tüketimi yapan kuşak olarak dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı
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