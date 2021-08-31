1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği açıklama ÖSYM'den geldi.
31 Ağustos 2021 08:02
+Aa- Yazdır
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı
DUYURU
(31 Ağustos 2021)

2021-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 - 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-YKS Yerleştirme Sonuçları

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM'den yarın YÖKDİL'e girecek adaylara uyarı
28 Ağustos 2021 11:31		 ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama
27 Ağustos 2021 14:01
YDS/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
20 Ağustos 2021 10:18		 YÖKDİL/2 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
19 Ağustos 2021 14:29
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
15 Ağustos 2021 17:11		 ÖSYM'den 2021-KPSS ÖABT'ye girecek adaylara sınav saati uyarısı
14 Ağustos 2021 12:05
2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
13 Ağustos 2021 10:06		 2021 KPSS ÖABT sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi
12 Ağustos 2021 18:23
DGS sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
11 Ağustos 2021 14:16		 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvuruları alınacak
10 Ağustos 2021 10:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:17 - Üniversite kayıt tarihleri belli oldu08:02 - YKS yerleştirme sonuçları açıklandı08:00 - Almanya'da Türk İşçi, parlamento seçimlerine 1 ay kala vekil oldu07:39 - Türk SİHA'sı dünyaya yayılıyor: Bir ülke daha sıraya girdi07:25 - Ankara'da eski koca dehşeti! Site bahçesinde kanlar içinde bulundular07:21 - Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
07:20 - Bursa'da korkunç kaza! Beline saplanan keresteyle hastaneye getirildi07:10 - Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek07:00 - Yanlış bilgi kalpten öldürüyor06:40 - Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti06:30 - Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı06:15 - Afganistan'daki iş adamları: Hiç bir yere gitmiyoruz
06:00 - BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi02:39 - Sahil Güvenlik Komutanlığında amiral terfileri yayımlandı01:20 - Ege denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:02 - 31 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
23:48 - ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi
Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
Sahil Güvenlik Komutanlığında amiral terfileri yayımlandı
Ankara'da eski koca dehşeti! Site bahçesinde kanlar içinde bulundular
Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti
Afganistan'daki iş adamları: Hiç bir yere gitmiyoruz
Yanlış bilgi kalpten öldürüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmayan öğrencilik anıları 1
karşıyakada izmirin gülü 1
topçu asteğmen 1
Graffiti 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 3
Aslan Burcu erkeği 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
insanların ben bilirim tavırları 1
bir erkek susuyorsa 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam