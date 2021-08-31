YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
|31 Ağustos 2021 08:02
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı
DUYURU
(31 Ağustos 2021)
2021-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 - 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-YKS Yerleştirme Sonuçları
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.
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