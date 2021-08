Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevine 6 Ağustos günü atanan Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi.

Anayasa'nın 106'ıncı maddesi gereği bakanların TBMM'de yemin etmeleri gerekiyor. Bugüne kadar kabineye atanan Bakanlar, göreve başlamadan önce TBMM Genel kurulunda yemin etti. Özer ise TBMM kapalı olduğu için yemin etmedi. Bu durum Anayasa'ya aykırı ve Bakan Özer'in attığı imzalar ile yaptığı harcamalar ve aldığı 28 bin liralık maaşı tartışmalı hale getirdi. Anayasa hukukçusu ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Yemin Anayasal bir zorunluluktur. Bakanın işlemleri, dava konusu edilebilir, hukuki ve siyasi sonuçları olur. Meclis'in tatili, and yükümlülüğündeki gecikmeyi haklı kılmaz" dedi.

Kaboğlu ardından şöyle devam etti: "And, tıpkı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı için olduğu üzere göreve başlama koşuludur. Anayasa'nın açık hükmüne karşın, and içme yükümlülüğünü yerine getirmeden göreve başlayan Bakan, icrai karar ve işlemlerine, TBMM'nin toplanma tarihi olan 1 Ekim 2021 gününe değin devam edecek. Bunun, hukuki ve siyasal sonuçları olabilir. Hukuki bakımdan Anayasa andı içmemiş olan bakan işlemleri, özellikle hak ihlaline uğradıklarının öne süren görevlilerce dava konusu edilebilir. Meclis'in tatilde olması, and yükümlülüğünü yerine getirmede gecikmeyi haklı kılmaz. Bakan And içmeden görev yapmış olacak ve Anayasa'nın amir hükmü ihlal edilecektir."

"Atanmış ve yemin etmemiş bakanın meşruiyeti de tartışmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı hukukçu Muharrem Erkek de, "Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı. Şeklen bir anayasa var. Bakanların göreve yemin ederek başlaması gerekir. Artık egemenlik şahsileşmiştir. Bakanın zaten iradesi yok. Atanmış ve yemin etmemiş bakanın meşruiyeti de tartışmalıdır" dedi.

"Meclis yemin için olağanüstü toplanamaz"

Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk ise "TBMM tatilde ve zorunluluk dolayısıyla yeni bakan and içemedi. TBMM iç tüzüğünde de yemin edemeyen bakanların Meclis'in açıldığı ilk birleşimde yemin etmelerini öngören düzenleme var" dedi ve Meclis'in yemin için olağanüstü toplanamayacağını savundu.