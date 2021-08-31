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Yüz yüze eğitim dönemi başlıyor! Yarın kritik gün

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili de kritik bir süreç başlıyor. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 3 gün sürecek olan uyum eğitimi yarın başlıyor. Öğrenciler, okullara belirli saatlerde gidecek, okula alışmaya başlayacak ve öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecek
31 Ağustos 2021 08:15
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Yüz yüze eğitim dönemi başlıyor! Yarın kritik gün

Son 1,5 yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen eğitim öğretim, yeni dönemle birlikte tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte zaman zaman okulları açık tutarak zaman zaman da uzaktan eğitimle özellikle EBA dijital platformu ve TRT EBA kanalları ile öğrencilerin yanında olmaya çalışmıştı. 1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Öğrenciler, okullara belirli saatlerde gidecek, okula alışmaya başlayacak ve öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler.

'VELİLER DE HAZIRLANMALI'

Uzun bir aradan sonra anne babaları ve çocukları okul heyecanı sardı. Uzmanlar ise "Bu yıl öğrenciler kadar, öğretmenler ve veliler de okula iyi hazırlanmalı" diyor. İşte uzmanlardan birkaç öneri:

Okulun ilk günlerinde çocuklarda alışık olduğumuz tavırlarda, alışkanlıklarda davranış değişiklikleri hatta olumsuz davranışlar görebiliriz.

Ebeveynler için de çok anlamlı ve özel bir gün olan okula başlangıç abartılmadan yaşanmalı. Okula yeni başlayacak çocuğa aşırı kalabalıklarla eşlik edilmemeli, kalabalık erişkinin olması durumu doğal olmaktan çıkarır.

Pandemi sürecinin stresini çocuklarda deneyimlediğinden dolayı odaklanma problemleri ve dikkat dağınıklığı çok fazla görünecektir. Bu durumlarda akademik başarıya etki ederek öğrenmelerinin daha yavaş olmasına sebep olabilir. Anaokuluna gidilemediği için kaba motor beceriler ve ince motor beceriler olması gerektiği kadar gelişmedi. Bu becerileri geliştirici, destekleyici etkinliklere bol bol olanak tanınmalı ve bu etkinliklerin bazılarına veliler de katılmalıdır.

'AŞIRI ÖZEN UYUMU ZORLAŞTIRIR'

Çocuğa aşırı özen göstermek okula uyumunu zorlaştırabilir. İlk yıllarda bir ebeveyn için çocuğu okula bırakıp uzaklaşabilmek çok da kolay değildir. Bunu çocuğunuza hissettirmeyin. Vedalaşma anını uzatmayın. Yapılması gereken bir davranış olan okula gitme için çocuğunuzu asla ödüllendirmeyin.

Okula yeni başlayacak öğrencilerde yemeuyku dengesizliği, kaygı, agresif tavırlar, şımarıklık gibi davranışlar olabilir. Alışkanlıklarını değiştirmeyin, uyku saatlerine özen gösterin.

Okulu gereksiz ve zamansız ziyaret etmeyin. Fazla yapılan ziyaretler öğretmenleri de huzursuz edebiliyor. Okuldan korkan ya da okul söz konusu olduğunda sıkıntı duyan, karnı ağrıyan, bulantı veya kusması veya alta kaçırma gibi sorunlarla karşılaşan çocuğu bu yakınmaları nedeniyle okula göndermemezlik yapmayın.

CEYDA KARAASLAN

Sabah
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