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Yeni Fikirtepe'de ilk kazma vuruldu

Fikirtepe'de ihalesi tamamlanan ve ruhsat alınan alanlarda inşaat başladı. Projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 artırıldı. Yarım kalan inşaatlar da bitme aşamasına geldi
31 Ağustos 2021 08:30
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Yeni Fikirtepe'de ilk kazma vuruldu

İstanbul Fikirtepe'de yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm düğümü çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesini hayata geçirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce ailenin çözümü için yıllardır beklediği Fikirtepe'de ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda inşaat çalışmaları başladı.

8 MİLYARLIK DEV PROJE

60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nde konutlar, hak sahiplerine dört yıl içerisinde etaplar halinde teslim edilecek. 8 milyar lira değerindeki proje, 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsıyor. Proje için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Ayrıca Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi.

Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.

YEŞİL ALAN % 70 ARTIRILDI

İstanbul'un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 artırılarak 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı. Ayrıca proje kapsamında kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.

TAHLİYE İÇİN SON 1 AY

Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı bin 150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için bin 500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.

SEDA TABAK

Sabah
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