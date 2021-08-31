YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak

YÖK Başkanı açıklamasında:

2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz...

İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim.

Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim.