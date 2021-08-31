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1 paket makarna 5 lira olur mu?

Makarna tüketimi artarken, fiyatı da giderek yükseliyor. Bu yıla 3.20 ve 3.45 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı
31 Ağustos 2021 08:52
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1 paket makarna 5 lira olur mu?

Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Yaygın markalı makarnaların fiyatında bu ay itibarıyla artış görülüyor. Buna göre bir paket makarnanın fiyatı 4.25 ila 4.5 lira seviyesine kadar çıktı. Bu fiyat en son, Milliyet tarafından gıda fiyatlarının izlenmesi amacıyla çeşitli marketlerde çekilen fotoğraflara göre nisanda 3.20 - 3.45 lira seviyesinde bulunuyordu. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtiyor. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman 'gıda enflasyonu oranının altında' tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.

'Buğday kilosu 3.2 TL'

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, tüm dünyada artan tarım emtia fiyatlarına dikkat çekerken, fiyat artışının 'en düşük düzeyde' tutulduğunu söyledi. Külahçıoğlu, "Fiyat artışı gıda enflasyonunun altında. Hatta bizler, ihracatla elde edilen karları iç piyasayı dengelemek için de kullanıyoruz. Fiyatlara olabilecek en düşük oranları yansıtıyoruz. Mevcutta makarnalık buğday ton fiyatı 3 bin 200 lira, kilo fiyatı 3.2 lira. Buradan bakılacak olursa fiyatın çok olağan olduğu görülebilir" dedi.

'Üretimde sorun yok'

Külahçıoğlu, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2020'de olduğu gibi 8 kilonun üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu oran önceki yıllara göre yüzde 25 daha fazla bir tüketime işaret ediyor. Makarnalık buğdayda fiyat artışının durduğunu anlatan Külahçıoğlu, bu kapsamda yıl sonuna kadar yeni bir artış öngörülmediğini söyledi. Külahçıoğlu, aynı zamanda Türkiye'nin makarnada üretim gücüne dikkat çekerken, "Kapasitelerimiz çok daha fazla. Hiçbir zaman üretim sorunumuz olmaz.
Tüm ülkemize ve dünyaya yeter. Hiçbir sıkıntı olmadığını, ihracata bir kısıtlamanın gerekmediği bigilerini ilgili bakanlıklara da iletiyoruz" diye konuştu.

'Makarnaya boğarız' demişlerdi

Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren özellikle tam kapanma süreçlerinde tüketiciler marketlere koşarak 'panik alışverişi' yapmış, özellikle makarna ve un gibi uzun süre dayanabilen ürün gruplarına yoğun talep oluşmuştu.

Bu ürünlerin raflarının sık sık boşaldığı görüntüler gündem olmuştu. Bunun üzerine o dönemde bir açıklama yapan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, "Merak etmeyin, gerekirse Türkiye'yi makarnaya boğarız" demişti. Uysallı, ardından sözlerini açıklarken, "Pandemiyle birlikte vatandaşta doğal olarak sıra dışı kaygılar ortaya çıktı. Biz, 'makarnaya hakimiz, matematiğini biliyoruz' deyip her şeyi anlattık ama
piyasa bir türlü ikna olmuyordu. O an çok güçlü bir mesaj vermek gerektiğini hissettim" diye konuşmuştu.

Türkiye dünyada 3. büyük üretici

Son verilere göre Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü makarna üreticisi iken, ihracatta da ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin makarna üretimi ise 2 milyon tonun üzerinde seyrediyor.

2021 yılının ilk yarısında makarna ihracatı 645 bin ton seviyesine ulaştı. 24 makarna firması bulunan Türkiye makarna sektörü 156 ülkeye ihracat yapıyor. Makarnalık buğday ekim alanlarında kuraklık nedeniyle bu yıl verim kayıpları yaşanıyor.

İhracatı kayda bağlı

1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna, bulgur ve buğday irmiği eklendi. Söz konusu ürünlerin ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce kayda alınması gerekiyor.
Milliyet
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