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'Beni 3. kattan attı, herkese 'intihar etti' demiş'

Eşi Sinan E.'nin balkondan attığı Çiğdem E., 'Tartıştığımız gece boğazımı sıktı, balkondan attı. Herkese benim intihar ettiğimi söylemiş' dedi
31 Ağustos 2021 08:57
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'Beni 3. kattan attı, herkese 'intihar etti' demiş'

Çiğdem YILMAZ'ın haberine göre: - Van'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem E. (23) geçen nisan ayında 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olaydan sonra eşi Sinan E.'nin(32) ise ifadesi alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günlerce eşinin intihar ettiğini öne süren Sinan E.'nin iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Günler sonra ifadesi alınan genç kadın, intihar etmediğini, eşi Sinan E. tarafından balkondan atıldığını açıkladı.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan tarihinde ramazan ayında tartıştığı eşini apartmanın 3. katından attığı iddia edilen Sinan E. hakkında soruşturma başlattı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüphelinin tartışma yaşadığı eşinin boğazını sıkarak bilincini kaybetmesi sonucu kucağına alarak balkondan atması şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi. Balkondan atıldığını öne süren ve felç kalan Çiğdem E. yaşadıklarını Milliyet'e anlattı.

"O caniyle 6 yıldır evliyiz. Evliğim boyunca da hem kendisi hem ailesi sürekli bana psikolojik şiddet uyguluyordu. İnanın gördüğüm psikolojik şiddet fiziksel şiddetten daha kötüydü. Olay günü de kızımın doğum günü nedeniyle pasta almaya gittim. Eşimi iş yerindeki kadınla yemek yerken gördüm. Sonra ben çocuklarımla eve döndüm. Birkaç saat sonra kendisi eve geldi. Bana bağırmaya başladı ve gözüme yumruk attı. Hemen polisi aradım ve eşim tarafından şiddet gördüğümü kadın sığınma evine yerleşmek istediğimi söyledim. Eşim polisleri aradığımı duyunca iyice sinirlendi. Bağırmaya ve boğazımı sıkmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. 27 gün komada 35 gün de yoğun bakımda kaldım. Gözlerimi açtığımda herkes, 'Neden intihar ettin?' diye sordu. Şaşırdım. O cani herkese benim intihar ettiğimi söylemiş."

'BENİ YATAĞA MAHKÜM ETTİ'

"İfadem alındı ve gerçek ortaya çıktı. Ama o cani hala elini kolunu sallayarak geziyor. Beni yatağa mahküm etti kendisi düğün düğün gezip poz veriyor. Bir de kalkıp herkese, 'Ben suçsuzum, ondan serbestim' diyormuş. Bu nasıl adalet? Ben ölümden döndüm, ölünce mi adalet sağlanacaktı. Daha 23 yaşındayım, iki küçük çocuğum var ve ihtiyaçlarımı ailemin yardımıyla gideriyorum. Boynumda ve sol bacağımda platinle yaşıyorum. 3.5 ay hastanede kaldım. Bunlara sebep olan o caniye neden kimse bir şey yapmıyor. Şikayetimden vazgeçip, çocuklarımı kendisine vermezsem, kan dökeceğim diyor. Sadece benim değil ailemin de can güvenliği yok."

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILDI

Çiğdem E.'nin avukatı Sunay Koç da, "Olay ilk yaşandığında şahıs savcılıkça tutukluluğa sevk edilmiş. Ancak ifadesi alınıp adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmış. Çünkü hep kadının intihar ettiği öne sürülmüş ancak müvekkilim kendine geldiğinde intihar etmediği eşi tarafından atıldığını anlatıyor. Ancak buna rağmen şahıs hala serbest ve şahsın serbest olması nedeniyle müvekkil sesini kamuoyunda duyurmak istedi. Müvekkilim, kendine gelip ifade verdikten sonra 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı" dedi.
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