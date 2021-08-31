1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS

Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın'ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın'ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan'ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hala kayıp.
31 Ağustos 2021 09:02
+Aa- Yazdır
Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS

SAS Holding ilk kez Kasım 2019'da gündeme gelmişti. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak bu blokeye rağmen, yüksek kar payı vaadi ile para toplanmaya devam edildi.

Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.


Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL'yi gasp eden kişilerce öldürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Koçan'ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir'de bulunduğu binanın 32'nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi.


İÇİ PARA DOLU VALİZLER
İddiya göre Aydın'ın intihar ettiği Ataşehir'deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan'ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve "takım lideri" olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"21 Haziran'da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın'ın intihar ettiği 32'inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan'ın yanı sıra Aydın'ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Her valizin üstünde notlar yazılıydı.

Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Kolilerin ağzı koli bantları ile kapatıldı. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu."

ÇEŞME'DE VİLLA ALDI
İki yıl önceki savcılık soruşturması nedeni ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding'de, tüm varlıklar ya evlerde nakit olarak ya da gayrimenkul veya araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın'ın intiharı sonrası her biri 2 milyon lira değerindeki 7-8 lüks otomobilin izine ise ulaşılamıyor.

Yine, Aydın'ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme'de aldığı 6 milyon liralık villa da, birliktelikleri olduğu iddia edilen Mine K.'nın annesine adına kayıtlı. Kayıtlara göre, Mine K.'nın babası N. K. üzerine görünen bir otomobil de Süleyman Aydın'ın şoförü Erdem P.'ye ait görünüyor.

'KENDİ PARAMLA ALDIM'
SAVCILIK soruşturmalarında adları geçen kişilere ulaşıldı. Avukat Bekir Aydın, Sema Koçan'ın evinde çıkarılan paralar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Aydın, Süleyman Aydın'ın intiharı ile birlikte avukatlık ilişkisinin ise sona erdiğini öne sürdü. Süleyman Aydın'ın şoförü Erdem P. ise, üzerine kayıtlı 400 bin liralık otomobil için "Kendi param ile aldım" yanıtını verdi. Telefonla ulaşmaya çalıştığımız Mine K. ile Sema Koçan'dan ise dönüş olmadı.

Saadet zinciri yöntemiyle 639 milyon TL topladığı iddia edilen SAS Holding'in patronu Süleymen Aydın, eski eşi Sibel Koçan'ın öldürülmesinden saatler sonra Ataşehir'de bulunan kulenin 32'inci katından atlayarak yaşamını yitirdi.

'PARA DOLU BAŞKA EVLER VAR MI?'
SİSTEME para yatıran çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Hadi Dündar "Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil.

Bu şekilde başka kaç ev olduğunu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve İzmir'de şirkete ait tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların şimdi kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın'ın intiharı sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada çok sayıda anahtar ile önemli belgeler bulunduğunu öğrendik" dedi.

MALLARA TEDBİR KONULMALI
BİNLERCE kişinin savcılığa başvurduğunu belirten Avukat Cesim Parlak ise, "Savcılık derhal tedbir kararı vermeli. Çok sayıda otomobil, villa ve şirkete ait tesisler üçüncü dördüncü kişilere devredilmiş durumda. Ve bu durum, Süleyman Aydın'ın intiharından hemen sonra oldu.

Tedbir kararı verilirse, mağduriyetler bir nebze giderilmiş olur. MASAK incelemesi ile her şey ortaya çıkar. Kimin üstüne ne zaman hangi varlık geçirilmiş tek tek belirlenir. Burada üçüncü kişilerin iyi niyetinden de söz edilemez" dedi.

Av. Parlak, "Yaşamına son veren Süleyman Aydın'ın, sık sık görüştüğü kişilerden biri uzun süredir birliktelikleri olan Mine K. Bu kişinin Çeşme'deki villasında, intihardan sonra çok sayıda valizin çıkarıldığı bilgisini edindik. Yine Mine K.'nın kullanımında bulunan Porsche o dahil birçok otomobil ortada yok" diye konuştu.

BDDK ŞİRKETİNE EL KOYDU
EVİNDE yüklü miktarda para çıktığı iddia edilen Sema Koçan'ın adına kayıtlı iki şirket bulunuyor. Geçen ekimde kurulan 15 milyon TL sermayeli Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ'ye BDDK el koymuştu. Anılan şirketin tasfiye sürecini TMSF yürütüyor.

Sema Koçan adına Kasım 2019'da kurulan Mammas7x Restoran Yatırımları AŞ ise geçen nisanda annesi E. Koçan adına kaydedildi. Ataşehir'de bulunan her iki şirketin de SAS Holding ile ilişkili olduğu öne sürülüyor.

ÜYE KAZANDIRDIKÇA GELİRLERİ ARTTI
BENZER işleyişe göre faaliyet gösteren saadet zincirlerinde olduğu gibi SAS Holding'de de, kişileri sisteme yönlendiren takım liderleri bulunuyordu. Kimi zaman "Milyonerler Grubu", kimi zaman "Süper yedili" olarak anılan listede Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K. yer alıyordu.

Anılan kişilerin kazancı, sisteme yeni üye kazandırdıkça artıyordu. 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen aylarda, üyelerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK, doçentlerin ek gösterge sorununda birliktelik sağlamalı!
30 Ağustos 2021 14:08		 Gençlik Bakanlığı tayin isteyen memurları mağdur etti
27 Ağustos 2021 22:37
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
25 Ağustos 2021 11:30		 233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
25 Ağustos 2021 09:54
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
24 Ağustos 2021 01:41		 Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
24 Ağustos 2021 01:10
Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi
23 Ağustos 2021 17:54		 Komiser yardımcılığında 10 soru 10 cevap
21 Ağustos 2021 17:55
AVM'ye girişte aşı kartı istenecek mi?
21 Ağustos 2021 17:40		 Memurlar, işçilere verilen artış kadar zam bekliyor
21 Ağustos 2021 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Seçim barajı revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı09:47 - Göç ve afetlere yeni bakanlık kurulması planlanıyor09:46 - Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı09:42 - 'Yargıtay Kavşağı Projesi'nin yapım çalışmalarını tamamladık'09:40 - Dolar güne düşüşle başladı09:27 - Başkent'te 2 FETÖ operasyonunda toplam 15 gözaltı
09:25 - Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti09:21 - İHL'li öğrenciler elektrikli araba üretti, Elon Musk'ın Tesla'sına rakip çıktı09:19 - Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu09:08 - Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti09:04 - Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti09:04 - Bakan Yardımcısı Demirtaş'ı yalanladı
09:02 - Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS08:57 - 'Beni 3. kattan attı, herkese 'intihar etti' demiş'08:52 - 1 paket makarna 5 lira olur mu?08:45 - Çekilişle kira devri! Kira fiyatları yüzde 40 arttı08:37 - YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
08:36 - 10 maddede erken emeklilik detayları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi
Ankara'da eski koca dehşeti! Site bahçesinde kanlar içinde bulundular
Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boş ders 1
baba sevgisi 1
aşkın tarifi 2
Bugün olanlar 3
insanların zekasını tartmak 1
Ali mühendis 2
insanların ben bilirim tavırları 1
dosyalamak 1
düştüysek kalkarız 1
sözlükteki eksikler 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam