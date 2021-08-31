Bakan Yardımcısı Demirtaş'ı yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaparak, orman yangınlarına müdahale edilmiyor diyen Selahattin Demirtaş'ı yalanladı. Ersoy, Tunceli'de müdahale edilmeyen bir orman yangını yok dedi.

İşte Ersoy'un yaptığı açıklama

Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur. Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur...