Bakan Yardımcısı Demirtaş'ı yalanladı
|31 Ağustos 2021 09:04
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaparak, orman yangınlarına müdahale edilmiyor diyen Selahattin Demirtaş'ı yalanladı. Ersoy, Tunceli'de müdahale edilmeyen bir orman yangını yok dedi.
İşte Ersoy'un yaptığı açıklama
Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur. Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur...
Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur.Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) August 30, 2021
Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur... https://t.co/n5ScWtST5a
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