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Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti

TTB, Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu
31 Ağustos 2021 09:08
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Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.
Memurlar.Net
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