Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
TTB, Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu
|31 Ağustos 2021 09:08
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.
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