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Başkent'te 2 FETÖ operasyonunda toplam 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, 1'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 2'si şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli ile haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
31 Ağustos 2021 09:27
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Başkent'te 2 FETÖ operasyonunda toplam 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, 1'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 2'si şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İhlas Haber Ajansı
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