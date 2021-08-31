1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
31 Ağustos 2021 09:40
+Aa- Yazdır
Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,34108,3420
Avro9,86909,8700
Sterlin11,472011,5290
ANKARA
ABD Doları8,31008,3800
Avro9,83009,9100
Sterlin11,420011,6000
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
1 paket makarna 5 lira olur mu?
31 Ağustos 2021 08:52		 Çekilişle kira devri! Kira fiyatları yüzde 40 arttı
31 Ağustos 2021 08:45
Almanya'da Türk İşçi, parlamento seçimlerine 1 ay kala vekil oldu
31 Ağustos 2021 08:00		 Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
31 Ağustos 2021 07:21
Volkswagen, sadece otomatik vitesli araba üretme kararı aldı
30 Ağustos 2021 21:25		 Sıfır araçlarda ÖTV indiriminde bayi oyunu
30 Ağustos 2021 11:48
Yüz yüze eğitim öncesi konut krizi kapıda
30 Ağustos 2021 11:41		 Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
30 Ağustos 2021 11:38
Eylülde ekonomi gündemi yoğun olacak
30 Ağustos 2021 11:25		 Marketler harekete geçti! En ucuzu 420 lira
30 Ağustos 2021 09:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Seçim barajı revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı09:47 - Göç ve afetlere yeni bakanlık kurulması planlanıyor09:46 - Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı09:42 - 'Yargıtay Kavşağı Projesi'nin yapım çalışmalarını tamamladık'09:40 - Dolar güne düşüşle başladı09:27 - Başkent'te 2 FETÖ operasyonunda toplam 15 gözaltı
09:25 - Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti09:21 - İHL'li öğrenciler elektrikli araba üretti, Elon Musk'ın Tesla'sına rakip çıktı09:19 - Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu09:08 - Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti09:04 - Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti09:04 - Bakan Yardımcısı Demirtaş'ı yalanladı
09:02 - Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS08:57 - 'Beni 3. kattan attı, herkese 'intihar etti' demiş'08:52 - 1 paket makarna 5 lira olur mu?08:45 - Çekilişle kira devri! Kira fiyatları yüzde 40 arttı08:37 - YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
08:36 - 10 maddede erken emeklilik detayları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi
Ankara'da eski koca dehşeti! Site bahçesinde kanlar içinde bulundular
Beş ilde elektrik borçları üç ay ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatında bir türlü olmayan şey 1
Sözlük yazarlarından beklentiler 1
ne olduğunu anlayamamak 1
ders zili 1
mithat körler 2
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
Hazırlanışı 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 4
insanları anlamamak 1
kapya biber 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam