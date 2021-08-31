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Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
31 Ağustos 2021 09:46
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Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Hayallı Mahallesinde makilik alanda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 70 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi.
Anadolu Ajansı
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